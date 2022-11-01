У ЦПД застерегли, що вказаний флешмоб – безглузда та небезпечна маніпуляція.

В українському сегменті соцмережі Twitter та месенжера Viber зафіксовано провокативний флешмоб, який підхопили медіа РФ.

Про це інформує Центр протитидії дезінформації.

Так, російські ЗМІ повідомили, що "українці запустили флешмоб із хештегом #LightOnZelenskyyOff проти політики Зеленського та закликають 1 листопада максимально ввімкнути світло". Однак більшість акаунтів, названих "українцями", насправді є ботами, що підтверджується перекладом російськомовного тексту повідомлень на українську.

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Текст "пол страны уже без электропитания, уже мочи нет терпеть эти адские муки!" вони переклали як "пів країни вже без електро харчування, вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна!".

У ЦПД застерегли, що вказаний флешмоб – безглузда та небезпечна маніпуляція, покликана збільшити навантаження на українську енергосистему для її повного виходу з ладу.

Відключення світла в Україні: що відомо

10, 22 та 31 жовтня росіяни завдали масованих ракетних атак по українській енергетичній інфраструктурі. За експертними оцінками, наразі зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електричної енергії. З 07:00 до 23:00 громадян просять мінімізувати користування електроенергією.

Міністерство закордонних справ продовжує активну роботу з міжнародними партнерами задля відновлення енергетичної інфраструктури України, яка постраждала через атаки РФ.