Про те, яких саме областей торкнуться обмеження, стане відомо зранку 21 жовтня.

У п'ятницю, 20 жовтня по всій Україні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання.

Про це повідомляє "Укренерго".

"​​Шановні українці, дякуємо всім за розуміння і співпрацю сьогодні. Завтра нас всіх чекає ще один непростий день - тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що про те, яких саме областей торкнуться обмеження, стане відомо зранку 21 жовтня.

"Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами. Докладнішу інформацію про відключення в вашому регіоні читайте на сайті ваших операторів системи розподілу електроенергії", - додали в "Укренерго".

Відключення електроенергії в Україні - що відомо

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовано попадання в об'єкти критичної інфраструктури.

В Офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. 11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

Крім того, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області. 15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

17 жовтня, окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України. Було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Дніпропетровській і Сумській областях. Сотні населених пунктів знеструмлені в результаті атаки.

18 жовтня загарбники завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення на Лівому березі Києва, а також по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі та об'єкту енергозабезпечення в Житомирі.

З 10 по 18 жовтня 408 об'єктів української інфраструктури зазнали ворожих атак і руйнувань.

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