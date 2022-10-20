У п'ятницю, 20 жовтня по всій Україні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання.
Про це повідомляє "Укренерго".
"Шановні українці, дякуємо всім за розуміння і співпрацю сьогодні. Завтра нас всіх чекає ще один непростий день - тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про те, яких саме областей торкнуться обмеження, стане відомо зранку 21 жовтня.
"Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами. Докладнішу інформацію про відключення в вашому регіоні читайте на сайті ваших операторів системи розподілу електроенергії", - додали в "Укренерго".
Відключення електроенергії в Україні - що відомо
Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовано попадання в об'єкти критичної інфраструктури.
В Офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. 11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.
Крім того, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області. 15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.
17 жовтня, окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України. Було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Дніпропетровській і Сумській областях. Сотні населених пунктів знеструмлені в результаті атаки.
18 жовтня загарбники завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення на Лівому березі Києва, а також по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі та об'єкту енергозабезпечення в Житомирі.
З 10 по 18 жовтня 408 об'єктів української інфраструктури зазнали ворожих атак і руйнувань.