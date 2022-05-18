В результаті підпалу постраждали два кабінети будівлі, в тому числі архів комісаріату.

У Росії продовжують палати військкомати. Новий підпал зафіксований у Підмосков'ї.

Як повідомляють російські ЗМІ, невідомий кинув у будівлю Щелковського військового комісаріату дві пляшки "коктейлю Молотова", після чого приміщення спалахнули.

В результаті підпалу постраждали два кабінети будівлі, в тому числі архів комісаріату. Зараз паліїв шукає поліція.

На опублікованих в мережі відео видно, як чоловік в капюшоні підходить по черзі до двох вікон першого поверху військкомату, розбиває скло і кидає в приміщення "коктейлі".

Як повідомляв УНІАН, 13 травня "коктейлями Молотова" закидали військкомат в Омську, а 4 травня-в Нижньовартовську.

У Росії подібні інциденти пов'язують з небажанням молодих людей бути мобілізованими на війну в Україні і з антивоєнним рухом.

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