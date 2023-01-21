Чоловік наголошує, що продажу електроенергії не було.

У мережі наробив шуму пост підприємця з Одеси Дмитра Осовського, якого суд оштрафував на 17 тисяч гривень за те, що він за гроші надавав відвідувачам доступ до свого копіцентру з увімкненим генератором під час відключення світла. Про це сам фігурант справи повідомив у Facebook.

Осовський стверджує, що суддя навіть не хотів його слухати. Його звинувачують у порушенні ст. 164 КУпАП, у справі вказано "ведення підприємницької діяльності без реєстрації, ліцензії або у час, коли ліцензія закінчилася".

"Я кажу судді, що не розумію, який закон порушив, я зареєстрований як ФОП, а продажу електроенергії не було в принципі, це неможливо (для цього треба ліцензія і від 5 МВт вироблення). У мене є всі КВЕДИ, є основний вид діяльності та додаткові... Навіть не слухав. Мені так і не відповів ніхто, що я порушив", - написав обурений чоловік.

Відео дня

Раніше голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев повідомив, що бізнесу при генерації до 5 МВт електроенергії не потрібно отримувати ліцензію.

Одесита звинувачують у тому, що він використав копіцентр як коворкінг, тобто "продавав електроенергію".

Як українці живуть в умовах відключення світла

Наприкінці листопада Україна пережила блекаут через атаку РФ по об'єктах критичної інфраструктури. У в нашій державі виникли серйозні проблеми з електро-, тепло- та водопостачанням. Тоді влада вирішила розгорнути "пункти незламності" - це спеціально облаштовані місця, де можна зігрітися й підзарядити телефон.

Бізнес в умовах відключення світла встановлює генератори. Деякі підприємці, наприклад, власники кав'ярень підвищують вартість своїх товарів, коли працюють від генератора.

Вас також можуть зацікавити новини: