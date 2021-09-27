Ані купувати права на трансляцію за космічні гроші, ані шукати рекламодавців під це шоу телеканали не хочуть.

У тому, що бій за титул чемпіона світу з боксу між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа в Україні транслювала лише платформа MEGOGO, немає жодної конспірології - це лише питання рентабельності.

Про це в статті, опублікованій виданням "Новое время", заявив медіаексперт і екс-радник голови Нацради з питань ТБ і радіо Олександр Глущенко.

За його словами, MEGOGO вже не менш як два роки транслює боксерські поєдинки міжнародного масштабу. Зокрема й з Усиком.

"Телебачення - більше не основний бенефіціар бюджетів, частина рекламних грошей пішла в діджитал. Купувати телеканалу спортивний захід за космічні гроші, тому що правовласники не дурні і права на покриття "вся країна" за дешево не віддадуть, – не рентабельно, як і шукати рекламодавців під це шоу", - стверджує експерт.

Читайте такожУкраїнцям пообіцяли повернути гроші через проблеми з трансляцією бою Усика проти ДжошуаЗа словами Глущенка, це призвело до того, що преміальні види спорту стали прерогативою платних телеканалів, платформ платного телебачення і ОТТ-сервісів.

Щодо бою Усик - Джошуа, його транслювали лише кілька платних супутникових телеканалів: Canal+ France, DAZN 1 Bar Deutsch, RTL7 HD і Sky Box Office HD. З ОТТ-платформ його транслювала тільки DAZN.

На запитання, чому Національна суспільна телерадіокомпанія України не транслювала бій такого масштабу на каналі "UA: Перший", Глущенко нагадав про його вже котрий рік урізане фінансування.

Також експерт пояснив, чому саме MEGOGO транслював поєдинок.

"Спортивні заходи настільки дорого коштують, що їх, як правило, продають в країну тільки в одні руки, щоб покупець зміг відбити вкладені інвестиції, не було демпінгової конкуренції та інших принад", - пише Глущенко, порівнюючи це з футбольними чемпіонатами - Лігою чемпіонів і Лігою Європи.

Як вже повідомляв УНІАН, 25 вересня в Лондоні Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа і завоював титул чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі. При цьому на прес-конференції перед боєм він розмовляв українською мовою.

Автор: Станіслав Кожемякін