Рішення прийнято зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити закордонний паспорт.

Можливість перетинання кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено.

Про це ввечері повідомила Державна прикордонна служба України на сторінці у Facebook.

Як зазначається, таке рішення прийнято зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт).

"Саме через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами співробітники прикордонного відомства здійснюватимуть пропуск громадян України, в тому числі і за внутрішнім паспортним документом. Це стосується всіх громадян, не залежно від областей, з яких вони прямують", - наголошують у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України).

"Водночас Державна прикордонна служба звертає увагу громадян України, що в окремих випадках під час перебування за кордоном може виникнути гостра необхідність наявності закордонного паспорта, що визначено законодавствами країн, де наші краяни планують перебувати, або під час поїздок між різними країнами. Тому радимо громадянам України враховувати різні ситуації та за можливості оформити собі закордонний паспорт ще до перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в ефірі інформаційного телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко сьогодні заявив, що громадяни України більше не зможуть перетинати кордон за внутрішніми українськими документами, окрім окремих випадків.

Демченко додав, що в перші тижні війни сервісні центри не працювали, тому було прийнято рішення пропускати громадян або за внутрішніми документами, або за документами, за якими можна було ідентифікувати особу.

"Але на даний момент людям варто дотримуватись того порядку перетину кордону, де визначено, що кордон можна перетнути за закордонним паспортом", – наголосив Демченко.