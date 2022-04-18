Біженці з України на кордоні / Фото УНІАН, Янош Немеш

Близько 2,5 тис. чоловіків призовного віку затримано на кордоні під час спроб виїхати з України з початку війни.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Загалом близько 2,5 тис. наших співвітчизників, чоловіків (призовного віку-УНІАН) було затримано на державному кордоні, які намагались, попри ті обмеження, які діють, залишити межі України", - сказав Демченко.

Він уточнив, що більшість із затриманих слідували через так звані "зелені" коридори, решта намагалися перетнути кордон у пунктах пропуску.

"Більшість з них слідували через так звану "зелену" ділянку кордону - загалом таких 2,1 тис. осіб, решта намагалися перетнути кордон в пунктах пропуску, підробляючи документи або намагаючись підкупити прикордонників, або… перевдягаючись у жінок і використовуючи документи інших осіб. Однак всі вони були затримані і повернуті назад в Україну", - сказав речник Державної прикордонної служби.

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Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано законопроект (№7265) про запровадження кримінальної відповідальності за невиконання вимог закону щодо повернення в Україну чоловіків призовного віку після запровадження воєнного стану.

За ігнорування цієї норми пропонується ввести кримінальну відповідальність - до 10 років позбавлення волі.

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