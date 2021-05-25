Українці мають заявити про мету свого прибуття під час проходження прикордонного контролю і виїхати в Україну наземним транспортом.

Посольство України у Мінську роз'яснило українським громадянам умови повернення на Батьківщину транзитом через Білорусь з 26 травня.

Про це йдеться у заяві Посольства України у Білорусі.

"Громадянам України, які з 26 травня 2021 року авіаційним шляхом прибуватимуть в Республіку Білорусь з території третіх країн з метою транзитного проїзду для повернення в Україну, необхідно заявити про мету свого прибуття під час проходження прикордонного контролю", - йдеться в повідомленні.

"У разі отримання дозволу на транзитний проїзд від компетентних органів Республіки Білорусь, необхідно протягом визначеного ними терміну (до 24 годин) виїхати наземним транспортом в Україну", - сказано в повідомленні.

Зокрема, на теперішній час на українсько-білоруському кордоні функціонують пункти пропуску для автомобільного сполучення: "Мокрани-Доманове", "Мохро-Дольськ", "Нова Рудня-Виступовичі", "Олександрівка-Вільча", "Нова Гута-Нові Яриловичі", "Веселівка-Сеньківка".

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"Звертаємо увагу, що у разі в’їзду в Республіку Білорусь з території України (будь-яким видом транспорту), або з третьої країни (не з метою транзиту), необхідна наявність ПЦР-тесту та проходження десятиденної самоізоляції, і лише після завершення терміну самоізоляції можливо буде виїхати в Україну", - зазначили у посольстві.

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську: деталі

23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Літак повернули до Мінська по команді білоруських диспетчерів через повідомлення про мінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений в Мінську літак і планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair в заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що летіти до Мінська було ближче, ніж до Вільнюса, що не відповідає дійсності.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

Україна з 00:00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю

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Автор: Віталій Саєнко