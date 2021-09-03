Раніше у додатку "Дія" запрацював сервіс «Є-реєстрація» / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Українцям розповіли про ще один метод авторизації у "Дії". Відтепер зайти в застосунок "Дія" можна без ID-картки, а за біометричним закордонним паспортом.
Про це повідомляє Сервіс державних послуг "Дія" у Telegram-каналі.
"Це вже другий спосіб авторизації через NFC-чип. Якщо у вас ще немає ID-картки або ваш банк ще не під'єднаний до BankID, то беріть свій закордонний паспорт", - йдеться у повідомленні.
Також Сервіс опублікував детальне покрокове відео, у якому розповідається, як заходити у "Дію" за закордонним паспортом.
Авторизація в "Дії" через закордонний паспорт
Як повідомляв УНІАН, раніше у додатку "Дія" запрацював сервіс "Є-реєстрація" для військовозобов’язаних, призовників і резервістів.
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