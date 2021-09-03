Це вже другий спосіб авторизації через NFC-чип.

Українцям розповіли про ще один метод авторизації у "Дії". Відтепер зайти в застосунок "Дія" можна без ID-картки, а за біометричним закордонним паспортом.

Про це повідомляє Сервіс державних послуг "Дія" у Telegram-каналі.

"Це вже другий спосіб авторизації через NFC-чип. Якщо у вас ще немає ID-картки або ваш банк ще не під'єднаний до BankID, то беріть свій закордонний паспорт", - йдеться у повідомленні.

Також Сервіс опублікував детальне покрокове відео, у якому розповідається, як заходити у "Дію" за закордонним паспортом.

Як повідомляв УНІАН, раніше у додатку "Дія" запрацював сервіс "Є-реєстрація" для військовозобов’язаних, призовників і резервістів.

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Автор: Леся Лещенко