Мігранти змогли загальмувати невпинне старіння німецького суспільства.

Українські біженці врятували Німеччину від демографічної кризи. Про це йдеться у матеріалі Deutsche Welle на основі аналізу даних статистичного Федерального статистичного відомства (Destatis).

Справа у тому, що у німецькому суспільстві вже багато років поспіль частка молоді тримається на вкрай низькому рівні – людей віком від 15 до 24 років у Німеччині не більше 10 відсотків від загальної кількості населення. Цей показник поступово знижується з 1983 року, коли там проживало 13,2 млн людей віком від 15 до 24 років. А наприкінці 2024 року в країні проживало вже близько 8,3 мільйона осіб цього віку.

Але якби не приплив українських громадян, які виїхали через війну, то цей показник був би набагато меншим. У відомстві підрахували, що без іммігрантів частка молоді наприкінці 2024 року становила б лише 8,6 відсотка. При цьому, за даними Deutsche Welle, наприкінці 2024 року в Німеччині мешкало близько 1,2 мільйона біженців з України.

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За статистикою, серед людей, які мають міграційне минуле, – тобто або вони самі, або хтось з їх батьків не народився в Німеччині, - близько 12 відсотків молоді. Показово, що найвища частка молодих людей - 20,7 відсотка - спостерігається саме серед нащадків іммігрантів. Серед людей, в яких лише один з батьків іммігрант, частка молоді також висока - 20 відсотків. У самих іммігрантів цей показник становить 9,2 відсотка.

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Нагадаємо, що німецькі політики почали закликати уряд відмовитися від сплати грошової допомоги українським біженцям. Прем'єр-міністр Баварії і лідер партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зедер сказав, що соціальні виплати перешкоджають їм влаштовуватися на роботу.

Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінґбайль сказав, що невдовзі виплати можуть відмінити для новоприбулих українців.

Водночас, аналітики впевнені, що країни Європи отримують від українських біженців набагато більше, ніж вкладають в допомогу для них. Дані НБУ свідчать, що більшість українських біженців інтегрувалася в ринок праці Європи. Відповідно, ті, хто працює, почали сплачувати податки та сприяють росту ВВП приймаючої країни.

Також про позитивний вплив українських біженців для польської економіки розповідав посол України в Польщі Василь Боднар. Він навів дані про те, що у Польщі працевлаштувалися вже 69 відсотків з майже мільйона мігрантів. Щорічно вони дають Польщі близько 2,7 відсотка ВВП – мова йде про мільярди євро щороку. Попри це, за його словами, поляки так і не змогли полюбити українців.

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