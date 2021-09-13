Бойові плавці відпрацьовують абордажні дії на кораблях.

В акваторіях Чорного та Азовського морів проходять тренування водолазів-розвідників Сили спеціальних операцій.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

Зазначається, що наразі розпочалась активна фаза практичного відпрацювання навчально-тренувальних завдань для водолазів-розвідників 73-го морського центру імені кошового отамана Антіна Головатого.

"Упродовж тактико-спеціальних навчань, що тривають удень та в нічний час, бойові плавці здійснюють спуски в акваторії Чорного та Азовського морів. Окрім того, план тренувань передбачає і відпрацювання абордажних дій на кораблях… Хоча завдання, що стоять перед розвідниками-плавцями і навчальні, але виконують їх у режимі реальної бойової обстановки, без жодних потурань та спрощень", - інформують у Міноборони.

Читайте такожВ окупованому Криму Росія провела навчання з протиповітряної оборони

Зазначається, що, незважаючи на переважно морську складову поставлених навчаннями завдань, бойові плавці тренуються так, щоб однаково ефективно діяти і на воді, і на суходолі, і з повітря.

Як повідомляв УНІАН, з 14 по 16 вересня Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ у місті Києві та Київській області проводитиме тактико-спеціальні навчання.

Згідно з повідомленням Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області, заплановані заходи відбуватимуться на території Білоцерківського та Обухівського районів Київської області.

У кілька етапів силовики відпрацьовуватимуть протидію диверсійним проявам на військових об’єктах.

Автор: Інна Андаліцька