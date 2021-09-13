У кілька етапів силовики відпрацьовуватимуть протидію диверсійним проявам на військових об’єктах.

З 14 по 16 вересня Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ у місті Києві та Київській області проводитиме тактико-спеціальні навчання.

Згідно з повідомленням Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області, заплановані заходи відбуватимуться на території Білоцерківського та Обухівського районів Київської області.

У кілька етапів силовики відпрацьовуватимуть протидію диверсійним проявам на військових об’єктах.

"Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів та перевірка документів, що посвідчують особу. Тож СБУ звертається до громадян з проханням мати їх при собі", - попереджає СБУ.

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У заходах братимуть участь підрозділи СБУ, Національної гвардії України, Національної поліції, Військової служби правопорядку України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, командування військової частини, представники органів влади та управління Київської області.

СБУ закликає громадян бути пильними та у випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за номером "гарячої лінії" ГУ СБУ у м. Києві та Київській області (044) 253-06-71, або телефонувати на лінію 102.

СБУ закликає гостей і мешканців Київщини зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей та належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Служба безпеки України та посольство Ізраїлю провели тактико-спеціальні навчання у Печерському районі Києва на базі Хоральної синагоги Бродського. За легендою навчань, до рук "терористів" потрапив Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль та віряни, які були у приміщенні.

Автор: Інна Андаліцька