Знімальна група ТСН вирушила до Ізраїлю, щоб, попри пандемію, традиційно показати диво сходження вогню у Храмі Гроба Господнього.
Журналісти з'ясували, що потрібно для в'їзду до поки що закритої для українців країни. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Кореспонденти зізнаються, що навіть не здогадувалися, що дорога перетвориться на цілу спецоперацію з купою тестів, спецдозволів та із загубленим багажем.
Читайте такожІзраїль повідомляє про виявлення "індійського" штаму коронавірусу: заразилися навіть вакцинованіЛітак сів в аеропорту Бен Гуріон. Й своїх речей журналісти не знайшли, вони залишилися в Україні, через багаж репатріантів у літаку не вистачило місця. Тож багаж журналістів обіцяють доправити наступним рейсом.
"Тестам на COVID, який ми зробили в Києві, в Ізраїлі не довіряють. Отже, нас не випускають з аеропорту, поки ми не здамо ще один", - йдеться в сюжеті.
Та навіть після цієї перевірки їх відправили на аналізи крові на антитіла до COVID-19.
"До Єрусалима ми викликаємо таксі, нам заборонено користуватися громадським транспортом. У готель потрапляємо вже надвечір. Але вийти на вулицю зможемо з готелю лише тоді, коли отримаємо результати аналізів", - підсумувала кореспондент ТСН Наталія Нагорна.
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