Журналісти розповіли, що їм заборонили виходити з готелю до отримання результатів аналізів тесту на COVID.

Знімальна група ТСН вирушила до Ізраїлю, щоб, попри пандемію, традиційно показати диво сходження вогню у Храмі Гроба Господнього.

Журналісти з'ясували, що потрібно для в'їзду до поки що закритої для українців країни. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Кореспонденти зізнаються, що навіть не здогадувалися, що дорога перетвориться на цілу спецоперацію з купою тестів, спецдозволів та із загубленим багажем.

Читайте такожІзраїль повідомляє про виявлення "індійського" штаму коронавірусу: заразилися навіть вакцинованіЛітак сів в аеропорту Бен Гуріон. Й своїх речей журналісти не знайшли, вони залишилися в Україні, через багаж репатріантів у літаку не вистачило місця. Тож багаж журналістів обіцяють доправити наступним рейсом.

"Тестам на COVID, який ми зробили в Києві, в Ізраїлі не довіряють. Отже, нас не випускають з аеропорту, поки ми не здамо ще один", - йдеться в сюжеті.

Та навіть після цієї перевірки їх відправили на аналізи крові на антитіла до COVID-19.

"До Єрусалима ми викликаємо таксі, нам заборонено користуватися громадським транспортом. У готель потрапляємо вже надвечір. Але вийти на вулицю зможемо з готелю лише тоді, коли отримаємо результати аналізів", - підсумувала кореспондент ТСН Наталія Нагорна.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко