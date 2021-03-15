28 січня Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов щодо скасування нового українського правопису.

Міністерство юстиції подало до Шостого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу у справі про визнання протиправною та нечинною постанови Кабінету міністрів від 22 травня 2019 року "Питання українського правопису".

Як повідомляє прес-служба міністерства, скаргу подано 12 березня.

"Представляючи інтереси уряду, ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та почали процедуру його оскарження в апеляційній інстанції. На підставі норм закону "Про Кабінет Міністрів України", уряд наділений повноваженнями щодо забезпечення проведення державної політики у сфері розвитку та функціонування державної мови у всіх галузях, а також повноваженнями щодо спрямування та координації роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у вказаній сфері. Тож при прийнятті постанови щодо правопису Кабмін мав повноваження щодо схвалення його нової редакції", - наголосила заступник міністра юстиції Валерія Коломієць.

Крім того, за її словами, позивачі не навели жодних доказів того, що цією постановою уряду були порушені їхні власні права, свободи та інтереси.

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Новий український правопис: що відомо

22 травня 2019 року Кабінет міністрів ухвалив постанову № 437 "Питання українського правопису", якою схвалено нову редакцію правопису.

МОН рекомендував вже з червня 2019 року застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення.

Згодом матір учениці 7-го класу однієї з херсонських шкіл оскаржила постанову уряду. У своєму позові вона просила суд визначити постанову уряду протиправною та скасувати її. Також до ОАСК надійшов ще один позов до Кабміну щодо визнання постанови незаконною та її скасування. Позивачем виступила ГО "Правова держава". Пізніше суд об'єднав обидва провадження в одне.

28 січня 2021 р. ОАСК задовольнив позови повністю. В суді заявили, що Кабінет міністрів при ухваленні вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та з порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів, тому суд визнав її протиправною та нечинною.

У Мін'юсті заявили, що уряд оскаржуватиме рішення ОАСК.

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Автор: Леся Лещенко