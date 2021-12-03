Чоловік протягнув військовий літак майже на сім метрів

Український військовий, який втратив ногу на Донбасі, встановив рекорд України. Він протягнув АН-26 майже на сім метрів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У 24-річного Романа Кашпура замість правої ноги протез, але він готовий протягнути АН-26 вагою в 16 тонн. При цьому сам Роман важить 78 кілограм.

Служив під позивним "Скіф", був розвідником та пройшов чимало гарячих точок на Донбасі. Навесні 2019 року пішов на розвідку в передмісті Донецька, де й потрапив на ворожу міну. Вибухом йому відірвало ступню.

Читайте такожЗеленський надав українському добровольцю Коцюбайлу звання "Герой України" (відео)Після поранення Роман вчився знову ходити на штучній нозі, а через дев'ять місяців спробував свої сили на Іграх героїв – змагання для військових, які втратили кінцівки. З того часу він займається спортом.

Цього літа він протягнув вантажівку вагою в сім тонн, а після цього замахнувся на військовий літак. Для цього він готувався півроку.

Літак він протягнув за 44 секунди на відстань в 6 метрів та 40 сантиметрів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 70-річний футболіст Петро Федоренко вписав своє ім'я в Книгу рекордів України. Федоренко відіграв весь матч у першості Києво-Святошинського району між гостомельським "Факелом" і СК "хотів". Це дозволило йому стати найстаршим гравцем в історії українського футболу.

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Автор: Анастасія Горбачова