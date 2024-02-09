Міністр подякував генералу Залужному за службу.

Міністр оборони Рустем Умєров представив у Генеральному штабі нового головнокомандувача – генерал-полковника Олександра Сирського.

Як повідомляє прес-служба Міноборони, під час представлення був присутній також генерал Валерій Залужний, якого вчора звільнили з цієї посади. Умєров подякував йому за службу.

"Також подякував генералу Валерію Залужному, який був присутній під час цієї події, за лідерство у непростий час і пророблену роботу. Як міністр оборони, гарантую всю можливу підтримку дій і рішень командування Збройних Сил України. Оборона - в надійних руках. До перемоги", - зазначив Умєров.

Зміна головнокомандувача ЗСУ - деталі

8 лютого президент Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України. Замість Валерія Залужного цю посаду отримав Олександр Сирський – генерал, який за останні два роки прославився не менше, ніж його попередник на посаді.

Залужного відправили у відставку, тому що він вів переговори із Заходом про постачання, виключаючи Міноборони з цього процесу, повідомляє The Times.

Як йдеться у статті The Economist, заміна Залужного на Олександра Сирського "схожа на щось доленосне". Частково це рішення можна пояснити вирішальною роллю Залужного у відбитті російських військ у перші дні вторгнення, а також його популярністю серед воїнів та цивільних.

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