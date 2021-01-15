Архів, що був закопаний 1950 року під Львовом, містить 320 документів. Серед них – поради для підпільної друкарні, описи вибухівки, інструкції з ведення фінансів, списки загиблих та вивезених у Сибір.

Центр досліджень визвольного руху за підтримки Українського культурного фонду оприлюднив унікальний архів Української повстанської армії, який було знайдено 2009 року в лісі поблизу села Лапаївка Львівської області.

Збірку документів розміщено на сайті електронного архіву Українського визвольного руху.

Як повідомили в Центрі досліджень, повстанці закопали його в металевому молочному бідоні восени 1950 року.

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"Так підпільники сподівалися врятувати свідчення про їхню боротьбу. Нашою місією є робити минуле доступним, тож імена повстанців, персональні історії депортації, документація УПА дійшли до українців, хоч і через 70 років", - прокоментувала директор Центру досліджень визвольного руху Анна Олійник.

Історик та член Центру Руслан Забілий пояснює, що Лапаївський архів є унікальною знахідкою для науковців та громадськості.

"Знайдений масив включає, до прикладу, поради для підпільної друкарні, описи вибухівки, інструкцію про ведення фінансів, поіменні списки загиблих повстанців з біографіями та описами обставин загибелі. Ми припускаємо, що архів збирали для Проводу ОУН, ймовірно, частина з документів призначалася для генерала Романа Шухевича, головного командира УПА", - розповів історик.

До онлайн-збірки увійшли:

документи СБ ОУН (інструкції, протоколи допитів);

тексти підполковника УПА Степана Фрасуляка — "Хмеля", який керував підготовкою повстанців;

звіти підпілля з Волині, Львівщини, Дрогобиччини, Рівненщини, Станіславщини, Тернопільщини;

вишкільні матеріали, інструкції, листівки;

накази про присвоєння звань воїнам УПА;

списки загиблих у боротьбі з більшовиками, некрологи.

Один із документів – уривки з листів селян, яких депортували в Сибір. Люди голодують і просять родичів про допомогу:

«...Прошу тебе не забувай про мене, рятуй, чим можна і як можна, бо дуже тяжко жити...Прошу вас, дорогі родичі, требуйте дітей додому, хай з голоду не вмирають».

Також архів містить поіменний список вивезених у Сибір дітей, юнаків та людей старшого віку. Повстанці описали жорстоку процедуру вивезення людей більшовиками та зібрали статистичні дані про депортації в одному з районів.

"На жаль, так і не вдалося домовитися про копіювання дереворитів художника "Свирида", учня Ніла Хасевича. Ця спадщина наразі в приватній колекції, і залишається невідомою для мистецтвознавців та істориків", - додав Забілий.

В електронному архіві (avr.org.ua) у вільному доступі та у високій якості публікуються документи про український визвольних рух, матеріали з архівів КДБ та інші тематичні колекції, присвячені історії ХХ століття. За даними громадської організації "Центр досліджень визвольного руху", зараз на сайті вже більш як 25 тисяч оцифрованих архівних документів, що доступні для завантаження.

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Автор: Юлія Петриченко