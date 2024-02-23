Створення кладовища стане головним завданням на цей рік для Мінветеранів.

Кабінет міністрів затвердив порядок використання 515 млн гривень на будівництво та функціонування Національного військово-меморіального кладовища. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"На порядку денному сьогодні маємо ключове рішення щодо створення Національного військово-меморіального кладовища. Затверджуємо порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті. Мова йде про 515 млн гривень, які ми виділяємо на будівництво та функціонування в цьому році", - сказав він.

За словами Шмигаля, Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям нашої Батьківщини.

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"Це буде особливе місце, де перетинаються скорбота, гордість, біль, повага, безмежна вдячність та вічна пам’ять. Для Міністерства ветеранів ми ставимо це одним з головних завдань на цей рік", - наголосив очільник уряду.

Створення Національного військового меморіального кладовища

31 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про створення Національного військового меморіального кладовища. Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, Київрада виділила земельну ділянку для розташування меморіального військового кладовища у Биківні, площа нового кладовища складе майже 100 га.

У травні 2023 року Верховна Рада спростила процедуру відведення земельної ділянки під розміщення кладовища.

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