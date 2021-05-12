33 дефібрилятори з кас підземки перенесли на платформи та до касових залів.

У Києві на всіх 52 станціях метро дефібрилятори є у вільному доступі для пасажирів.

Про це в середу, 12 травня, повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

«33 одиниці обладнання, що розташовувалися в касах підземки, переміщено на платформи та касові зали. Місця монтажу обговорювалися з Всеукраїнською радою реанімації», - йдеться в повідомленні.

У метрополітені зазначили, що 52 одиниці обладнання - по одному дефібрилятору для кожної станції - Київський міський центр громадського здоров’я закупив у 2020 році та передав на баланс підприємства. З них 19 встановили в місцях, визначених авторами громадського бюджету «РеаніМетро».

Також у київському метрополітені зараз закуповують послуги з навчання працівників надавати домедичну допомогу пасажирам.

Дефібрилятори в метро Києва

Дефібрилятори з’явилися в Київському метрополітені з подачі активістів, зокрема, ініціативи «РеаніМетро».

Донедавна вони були розташовані на всіх станціях, однак у приміщеннях кас та кімнатах поліції.

Активісти наполягали на тому, що дефібрилятори мають бути доступними кожному пасажиру, тож встановлювати їх слід на платформах.

1 березня 2021 року метрополітен повідомив, що на 19 станціях метро встановили дефібрилятори на платформах станцій. Зазначалося, що на станціях працюють правоохоронці Управління поліції в метрополітені та представники муніципальної варти, які мають кваліфікацію для надання необхідної медичної допомоги пасажирам.

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Автор: Інна Андаліцька