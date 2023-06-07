У СІЗО російські окупанти не видають призначені лікарем ліки, у жінки ще більше загострилася хвороба вух.

Незаконно засуджена до 7 років ув’язнення в окупованому Росією Криму медсестра та громадянська журналістка Ірина Данилович втрачає слух. У СІЗО російські окупанти не видають їй призначені лікарем ліки та не надають жодної допомоги.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За словами батька Данилович, вона перестала чути на ліве вухо.

Сама ж жінка припускає, що в неї атрофувався слуховий нерв і вже не підлягає відновленню, Данилович впевнена, що в неї отит, який може призвести до ускладнень - абсцесу чи менінгіту.

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"За весь час хвороби Ірини співробітники СІЗО жодного разу не надали кваліфікованої медичної допомоги. Кілька разів було проведено обстеження, але про їхні результати ані Ірині ані батькам не повідомляють. Медикаменти, які назначив лікар, їй не видають", - зауважив омбудсмен.

За його словами, журналістка сильно втратила вагу, страждає на постійний головний біль та порушення координації рухів.

Омбудсмен уточнив, що співробітники СІЗО не видають їй посилки, відмовляють у дзвінках та побаченнях з рідними.

Водночас, через загрозу стану здоров'я та ненадання медичної допомоги Ірина оголосила сухе голодування.

"Ненадання належної медичної допомоги українським громадянам, яких РФ незаконно утримує у в'язницях відповідно до Женевської конвенції прирівнюється до катувань і порушує невід’ємне право - на життя. Вкотре закликаю міжнародну спільноту посилити тиск на РФ та вимагати звільнити всіх незаконно ув’язнених громадян України", - закликав Лубінець.

Злочини росіян в окупованому Криму - справа Ірини Данилович

Як повідомляв УНІАН, Данилович заарештували у квітні 2022 року по дорозі з Коктебеля до Феодосії. Згодом у її будинку російські силовики провели обшук та звинуватили жінку незаконному зберіганні та виготовленні вибухових речовин.

Під час "слідства" Данилович неодноразово заявляла про тиск з боку співробітників ФСБ РФ, тортури, залякування, а також про ненадання їй медичної допомоги у СІЗО.

Цьогоріч журналістку засудили до 7 років ув'язнення в колонії загального режиму. 15 червня відбудеться розгляд апеляційної скарги на незаконний вирок українці.

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