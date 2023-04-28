Омбусмен закликав світову спільноту відреагувати на такі порушення прав людини, що прирівнюються до тортур.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що окупанти системно не надають належну медичну допомогу українцям, яких незаконно утримують у в'язницях.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. Лубінець підкреслив, що російська окупаційна влада Криму порушує права двох кримських політв’язнів на життя, здоров’я та надання медичної допомоги. Зокрема, громадянська журналістка Ірина Данилович, яку незаконно утримують в сімферопольському СІЗО, досі не отримала медичної допомоги, попри обіцянку зробити це після припинення сухого голодування.

"Свій протест Ірина почала 21-го березня через те, що її не лікували. Вже майже півроку вона потерпає від постійних сильних головних болів внаслідок прогресуючого отиту та супутніх захворювань. Без лікування запалення може перекинутись на мозок та вбити жінку", - наголосив Лубінець.

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За його інформацією, після майже 20 днів журналістка припинила сухе голодування, коли лікарі зголосилися її оглянути. Однак провели один медогляд, а жодного лікування так і не надали.

Омбусмен зазначив, що під загрозою життя й іншого кримського політвʼязня, теж громадянського журналіста – Амета Сулейманова. Чоловік має серйозні кардіологічні захворювання й потребує термінової операції на серці. При цьому його утримують у маленькому підвальному приміщенні – карантинному відділенні СІЗО ще з 11-ма людьми. Перебування в таких умовах упродовж двох тижнів призвели до появи кашлю й задухи.

Через високий тиск і біль у грудях Сулейманов змушений постійно приймати ліки. В нього відібрали шприци та препарат "Біцилін-5", який йому необхідний раз на три тижні.

"Ненадання належної меддопомоги українським громадянам, яких РФ незаконно утримує у вʼязницях, має системний характер, відповідно до Женевської конвенції прирівнюється до катувань і порушує невід’ємне право – на життя. Понад два місяці тому двох політв'язнів Джеміля Гафарова та Костянтина Ширінга фактично довели до смерті. Вони мали проблеми зі здоровʼям і допомоги не отримали", - підкреслив Лубінець.

Він закликав світову спільноту, представників міжнародних правозахисних організацій застосувати всі наявні важелі впливу на РФ і відреагувати на ганебні факти порушення прав громадян України в тимчасово окупованому Криму та вимагати звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян.

Арешт Ірини Данилович: що відомо

Наприкінці грудня 2022 року окупаційний суд у Криму визнав громадянську журналістку та медсестру Ірину Данилович нібито винною у скоєнні злочину, передбаченого статтею 222.1 КК РФ (Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв).

Її засудили до семи років позбавлення волі, а також зобов'язали виплатити штраф у розмірі 50 тисяч рублів.

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