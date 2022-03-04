У перші дні російського вторгнення в Україну країни ЄС заборонили літакам агресора доступ у свій повітряний простір. Ізраїль поки не приєднався до цієї ініціативи, але жителі держави все одно виступають проти окупантів. Нещодавно свій протест висловили співробітники аеропорту в Тель-Авіві. Вони подавали сигнали російському авіалайнеру українським прапором.
На відео нижче показуються дії працівників аеропорту. Один з них махає нашим синьо-жовтим прапором. А коли камера переводиться на літак, то можна помітити, що на ньому присутня символіка Російської Федерації. Співробітники аеропорту в Тель-Авіві зайвий раз нагадали про світову підтримку України. Окупантам тепер ніде не раді.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.