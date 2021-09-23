Марцінків похвалився, що у черзі також були депутати міської ради.

Десятки містян Івано-Франківська упродовж ночі чергували біля ЦНАПу, щоби зареєструвати дітей у новий садочок.

Фото і відео у Facebook опублікував користувач Віталій Світлик.

Як свідчать відзняті батьками кадри, черга з дорослих на 7:00 ранку простягнулася на десятки метрів.

Місцеві журналісти пояснюють, що вже з 9:00 ранку відкривалась реєстрація у дитячий садок "Джерельце" в мікрорайоні "Липки", дехто займав місця ще з вечора 22 вересня.

Батьки навіть створили паперову чергу й щогодини робили перекличку.

Садок, пише Бліц-info, розрахований на 200 дошкільнят, але охочих потрапити саме у цей ДНЗ значно більше.

Своєю чергою, мер Руслан Марцінків визнав проблему з садочками, але місцева влада нічого вдіяти з цим не може. При цьому Марцінків дорікнув батькам, що ті, мовляв, замість зручної електронної черги обрали фізичну чергу на морозі.

"О дев’ятій годині стартує електронна реєстрація, і можна було з 9:00 ранку записатися в електронному варіанті. Але люди вирішили таку фізичну чергу… Це не є наша ідея – фізична черга. Багато хто з тих мешканців на своє прізвище записали дитину й в інші дитячі садочки", – сказав він в ефірі радіо "Західний полюс".

Марцінків зазначив, що у черзі також були депутати міської ради, і похвалився, бо їм нібито посвідчення представника влади не допомогло.

"Знаю, що стоять депутати міської ради там в черзі, працівники правоохоронних органів. Тобто, немає того кумівства", – відповів мер Івано-Франківська.

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Автор: Віолетта Орлова