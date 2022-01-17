Рекордну колекцію експерти подумують представити своїм колегам з Книги Гіннеса.

В Івано-Франківську зафіксували справжній "шевченківський рекорд": найбільшу в Україні колекцію значків, жетонів та медалей із зображенням Тараса Шевченка - 1933 екземпляри.

Як ідеться у сюжеті ТСН, Володимир Бащак збирає колекцію майже усе життя - перший значок із зображенням Кобзаря з'явився у нього, ще школяра, після екскурсії до Канева.

Нині значки, жетони та медалі вишуковує у магазинах та на аукціонах, а також обмінює в однодумців.

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Рекордну колекцію експерти подумують представити своїм колегам з Книги Гіннеса.

Оцінити свої скарби колекціонер не береться. Однак, зауважує, що має по-справжньому рідкісних екземплярів.

"Найдорожча медаль - 1861 рік - у рік смерті Шевченка. Правда, її штампонули у Санкт-Петербурзі. Царська поліція сказала знищити, але два чи три екземпляри були збережені", - розказує Володимир Бащак.

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