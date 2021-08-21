Це стало можливе завдяки новітнім технологіям.

Креативне агентство TABASCO за підтримки Міністерства закордонних справ реалізувало проект із реконструкції голосу Тараса Шевченка.

Про це повідомляється на сторінці МЗС у Facebook.

"До 30 річниці Незалежності України TABASCO за підтримки МЗС України реалізувало фантастичний проєкт із творчої реконструкції голосу найвідомішого українського митця", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається на сторінці агентства TABASCO у Facebook, перший фонограф для запису та відтворення звуку був винайдений у 1877 році, через 16 років після смерті Тараса Шевченка, тому записів голосу письменника не існує. Однак завдяки новітнім технологіям можна наблизитись до його відтворення.

Читайте такожУ Данії пам'ятник Тарасу Шевченку розмалювали в кольори російського прапора (фото)Для проекту використали точні антропометричні дані, встановлені завдяки збереженій посмертній масці поета. Крім того, фахівці збирали в архівах інформацію щодо зовнішності, голосу, манери поведінки Шевченка.

На основі всіх даних дослідники створили 3D-модель голови поета і знайшли 108 осіб, які відповідали її параметрам, після чого на основі досліджень, які встановили чітку кореляцію між тілом, рисами обличчя і голосом, нейромережа вибрала трьох найбільш репрезентативних.

Проект тривав майже рік, у ньому були залучені понад 150 осіб – програмісти, дизайнери, історики, шевченкознавці.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російський центр культури та науки, який продовжує діяти в Києві, назвав Тараса Шевченка "російсько-українським" поетом і викликав хвилю обурення. На це відреагували в Міністерстві закордонних справ (МЗС) України та в Раді національної безпеки та оборони (РНБО).

Автор: Катерина Гірник