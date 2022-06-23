Українці, які прибули до Ізраїлю до початку війни на території України зможуть працевлаштуватися.

Після чотирьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, Ізраїль почав надавати біженцям з України роботи.

Про це повідомляє Haaretz.com.

Починаючи з 1 липня, українці, які прибули до Ізраїлю до початку війни на території України зможуть працевлаштуватися.

Рішення торкнеться близько 13 тисяч українців, які сьогодні знаходяться в Ізраїлі, у яких закінчився термін дії туристичних віз.

Разом з тим громадянам, які прибули в країну після початку повномасштабного вторгнення Росії, МВС продовжило посвідку на проживання до кінця липня.

Допомога переселенцям:

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну працювала програма для вимушених переселенців: по 2 тис. грн від уряду надавалися кожному дорослому і по 3 тис. грн - на кожну дитину.

24 травня в Мінсоцполітики прокоментували затримку допомоги переселенець.

29 травня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні скасують виплати для деяких переселенців.

20 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що через війну понад 12 млн українців були змушені покинути свої будинки.

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