У системі PESEL зареєструвалося близько 1 мільйона 100 тисяч осіб.

Понад 200 тисяч біженців з України вже знайшли роботу в Польщі.

Як повідомляє "Польське Радіо", про це повідомив голова Управління у справах іноземців Ярослав Шайнер.

"200 тисяч - це насправді велике число. Слід взяти до уваги, що з 4 мільйонів приблизно 2 мільйони осіб повернулись або змінюють місце проживання. Частина виїхала до інших країн. Вони лише проїжджають через Польщу. У системі PESEL зареєструвалося близько 1 мільйона 100 тисяч осіб. Міністерство родини й соціальної політики реалізує активізаційні програми для цих людей з думкою про те, що ці люди будуть працювати, і їм буде потрібна допомога на ринку праці", - сказав він.

Довідка: PESEL - це універсальна електронна система реєстру населення. Вона використовується для збору основної інформації, що визначає особу та адміністративно-правовий статус громадян Польщі та іноземців, які проживають у Республіці Польща.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок травня в Польщі був легально працевлаштований кожен четвертий працездатний біженець з України.

Раніше повідомлялося, що у Польщі біженцям з України роздають подарункові картки на 2 тисячі злотих.

Нагадаємо, що Латвія продовжить підтримку українських біженців до кінця року.

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