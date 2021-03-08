Цьогоріч активісти хочуть привернути увагу до погіршення ситуації із правами жінок під час пандемії.

У центрі Києва відбувся Марш жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, цьогоріч захід відбувся під гаслом: «У пандемії жіноче обличчя».

Читайте такожНайбільший прапор України приспустили: названо причинуГоловною вимогою учасниць маршу була ратифікація Україною Стамбульської конвенції, основною метою якої є запобігання насильству проти жінок та захист постраждалих від насилля.

Крім цього, учасниці маршу вимагають припинити звуження соціальних гарантій для жінок, які втратили роботу; забезпечити доступ жінок до усіх медичних та профілактичних послуг; відкрити у різних регіонах державні шелтери для жінок, які зазнають домашнього насилля; збільшити соціальну допомогу для матерів, які виховують дітей, та збільшити підтримку дітей з інвалідністю.

Також вони вимагають справедливого розслідування випадків насилля з боку ультраправих організацій та створення безпечних умов праці жінок, які зайняті у сферах з високим ризиком зараження COVID-19.

Декілька тисяч учасниць маршу стартували з Михайлівської площі на Майдан Незалежності і пішли на Поділ.

Водночас на Михайлівської площі проходила акція осіб, які виступають проти абортів та проти ратифікації Стамбульської конвенції, захід організований громадським об’єднанням «Традиція і порядок».

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Автор: Дмитро Захаров