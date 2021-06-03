Ділки розробили софт, який імітував торги на міжнародних біржах та криптовалютних проектах.

Кіберфахівці СБУ припинили в Києві роботу нелегального телекомунікаційного центру. Організатори привласнювали кошти людей, обіцяючи їм участь у міжнародних інвестиційних проектах.

Як повідомляється на сайті СБУ, з початку цього року зловмисники привласнили майже 9 млн грн вкладників.

Правоохоронці встановили, що організаторами «бізнесу» виступили двоє громадян України та іноземець. Ділки розробили і адміністрували спеціалізований софт, який імітував торги на міжнародних біржах та криптовалютних проектах. Вони також створили мережу фішингових сайтів – копій сайтів міжнародних інвесткомпаній.

Шахраї заманювали потенційних «інвесторів» на свої сайти за допомогою ботмережі рекламних акаунтів у соцмережах. Потім зловмисники втручались у роботу систем електрозв’язку і телефонували «жертвам» з підмінених закордонних номерів телефонів. Врешті виманювали кошти нібито для інвестицій та привласнювали їх.

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Злочинці переводили гроші у готівку через низку обмінних операцій з використанням криптовалют, електронних систем та банківських карток.

Крім того, зловмисники заробляли і на наданні послуг «аутсорсу» іншим шахрайським проектам. Задокументовано, що до оборудки організатори залучили понад 100 найманих працівників.

В ході обшуків в центрі оперативники виявили комп’ютерну техніку та телефони, зразки софту та інші докази протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження про шахрайство та незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

Раніше правоохоронці затримали та повідомили про підозру у шахрайстві восьми учасникам злочинної організації.

За даними слідства, протягом 2019-2021 років, члени злочинної організації, до якої входили як громадяни України так і іноземці, використовуючи створені ними фіктивні суб’єкти господарювання, під приводом продажу дизельного палива та мінеральних добрив сільськогосподарським підприємствам, які вони не мали наміру постачати, заволоділи понад 17 млн грн потерпілих.

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Автор: Дмитро Захаров