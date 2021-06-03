Правоохоронці затримали та повідомили про підозру восьми учасникам злочинної організації, члени якої займалися заволодінням чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України).
Про це повідомліяє прес-служба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, протягом 2019-2021 років, члени злочинної організації, до якої входили як громадяни України так і іноземці, використовуючи створені ними фіктивні суб’єкти господарювання, під приводом продажу дизельного палива та мінеральних добрив сільськогосподарським підприємствам, які вони не мали намір постачати, заволоділи понад 17 млн грн потерпілих.
На території м. Києва, Київської та Одеської областей правоохоронцями одночасно проведено 58 обшуків за місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до шахрайського заволодіння чужим майном, в офісних та гаражних приміщеннях, де знаходилася фінансово-господарська документація щодо згаданих підприємств з ознаками фіктивності, а також транспортних засобах учасників злочинної організації.
Досудове розслідування триває, проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Читайте такожСпівробітники СБУ викрили шахраїв, які "продавали" підробку на вакцину Pfizer
Викрито злочинну організацію прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України та оперативними працівниками Департаменту карного розшуку Нацполіції України.
Вас також можуть зацікавити новини
- Фальшивий Ілон Маск виманив у користувачів соцмереж $2 мільйони в криптовалюті
- На Харківщині викрили злочинну групу, яка постачала озброєння в Росію
- Підлітки під прицілом шахраїв у мережі: експерти назвали поширені схеми й дали поради для захисту
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram