Спецоб’єкт для тренування військових, споруджений за майже 5,5 млн грн, виявився непридатним до експлуатації.

Служба безпеки викрила схему з державними коштами під час будівництва тренувальної бази для військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ на Житомирщині.

Як повідомляє прес-центр СБУ, через дії підрядників споруду неможливо використовувати за призначенням. При цьому на спорудження спецоб’єкту пішло 5,5 млн грн.

За попередніми даними досудового розслідування, наприкінці 2018 року військова частина уклала договір з житомирським будівельним підприємством. Об’єкт мав бути зведений для відпрацювання тактичної, стрілецької та спеціальної підготовки військовослужбовців ССО.

Однак під час будівництва спецоб’єкту підрядник не дотримувався встановлених законодавством та проектом будівельних і технічних стандартів, норм і правил.

Оперативники спецслужби встановили, що комерсант діяв у змові з приватним інженером з технічного нагляду за будівництвом. Він без перевірок та звірок фактично виконаних будівельних і гідроізоляційних робіт підписував відповідні акти.

Читайте такожВ Україні перекрито канал збуту бурштину: контрабандисти створили додаток для торгівлі (фото)Через недотримання підприємством-підрядником вимог та неналежну перевірку, спецоб’єкт було затоплено. Експертний огляд засвідчив, що військову споруду фактично втрачено.

За матеріалами СБУ інженеру з технічного нагляду за будівництвом повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, тобто за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

У кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України тривають слідчі дії для притягнення до передбаченої законом відповідальності посадовців будівельного підприємства-підрядника.

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Автор: Тамара Отовська