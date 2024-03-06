За результатами перевірки приймуть управлінські рішення.

У Києві Військово-лікарські комісії працювали в скороченому часовому режимі, відсутня електронна черга та відбувалося затягування термінів проведення комісії.

"Що по місто Києву найбільш критично? По перше, не повиводили лікарів із Територіальних центрів комплектування. Це людина приходить до ТЦК і проходить медогляд, а потім її направляють ще робити аналізи чи дослідження, що змушує військовозобов’язаного ходити по всіх закладах охорони здоров"я, а потім знов повертатися. Такого не повинно бути. Має бути чітко закріплений заклад, в якому є повний комплекс цих досліджень", - розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, розповідаючи про перевірку роботи ВЛК в Києві.

За його словами, ще є порушення, які стосуються електронної черги.

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"Немає електронної черги. Бачимо, що ВЛК працюють до 14:00, а потім чомусь закриваються, не проводять медичні огляди. Це є порушення тих норм, які ми прописали", - наголосив Ляшко

Ляшко зазначив, що на кожного, хто приходить на медичний огляд для проходження ВЛК, відкривається в електроній системі охорони здоров'я відповідний медичний запис, який повинен бути закритий протягом чотирьох днів.

"За січень місяць ми мали 83% завершених випадків, а за лютий місяць ми вже маємо таких 92% завершених випадків. Водночас є регіони , які вибиваються із загальної статистики, зокрема, місто Київ", - зазначив він.

За його словами, в столиці такі записи залишаються відкритими протягом 10 днів і більше. Ляшко наголосив, що робоча група міністерства відпрацює всі ці порушення. Він вказав, що на першому етапі зосередиться на організаційних питаннях, які досить швидко можна вирішити і забезпечити чіткий процес проходження медичного огляду.

"Потім більш детально будемо розбирати кожне звернення, яке приходило на гарячу лінію МОЗ, Національної служби здоров’я України щодо якості проведення цих медичних оглядів", - наголосив він.

За його словами, за резуьтатами будуть ухвалюватися управлінські рішення.

Перевірка ВЛК - головні новини

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про створення робочої групи для проведення перевірки роботи ВЛК у Києві. Він зазначав, що таке рішення викликано збільшенням кількості скарг, які отримують останнім часом. Це і недотримання електронної черги, і відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, і не оптимізовані маршрути.

За його словами, для того, щоб пришвидшити проходження ВЛК та зробити його більш зручним, минулого року в МОЗ запровадили окремий пакет в межах "Програми медичних гарантій", який дозволяє військовозобов'язаним пройти медичний огляд у цивільному медзакладі з чітко визначеними граничними строками. Однак, досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів.

Ляшко зазначав, що поза увагою не залишаються й інші речі: корупційна складова, як от вимагання хабарів за врахування усіх наявних хвороб та станів під час медичних оглядів, схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон чи прийняття рішень про надання відстрочки від призову за станом здоров'я, формальний підхід до проходження ВЛК військовозобовʼязаними, недбалість лікарів, проблеми з оскарженням висновків.

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