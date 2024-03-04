Зокрема, вирішено створити робочу групу, яка буде проводити перевірки.

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) розпочинає перевірку військово-лікарських комісій (ВЛК) у Києві.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook. Зокрема, глава МОЗ підписав відповідний наказ про створення робочої групи для проведення перевірки.

"Таке рішення викликано збільшенням кількості скарг, які ми отримуємо останнім часом. Основні з них стосуються дуже базових речей, які при бажанні можна оперативно виправити. Це і недотримання електронної черги, і відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, і не оптимізовані маршрути. З цих речей і починаємо. Це елементарна повага до людей", - відзначив Ляшко.

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За його словами, для того, щоб пришвидшити проходження ВКЛ та зробити його більш зручним, минулого року в МОЗ запровадили окремий пакет в межах "Програми медичних гарантій", який дозволяє військовозобов'язаним пройти медичний огляд у цивільному медзакладі з чітко визначеними граничними строками. Однак, досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів.

"Водночас, поза нашою увагою не залишаються й інші речі: корупційна складова, як от вимагання хабарів за врахування усіх наявних хвороб та станів під час медичних оглядів, схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон чи прийняття рішень про надання відстрочки від призову за станом здоров'я, формальний підхід до проходження ВЛК військовозобовʼязаними, недбалість лікарів, проблеми з оскарженням висновків", - наголосив міністр.

Ляшко додав, що цей список можна продовжувати і є багато питань.

"Не на всі саме МОЗ має безпосередні важелі впливу, але зі свого боку ми будемо всіляко сприяти тому, аби всі без виключень працювали у правовому полі. Для цього співпрацюємо з правоохоронцями. Для цього ведемо діалог з військовими адміністраціями. Ганебні випадки, коли лікарі навмисно зазначають невірний діагноз або вимагають хабарі за вірний, має припинитися. Кожна маніпуляція має отримати належну оцінку правоохоронних органів. І ми над цим спільно працюємо", - відзначив міністр.

При цьому, він просить всіх бути активними та повідомляти про порушення, з якими доводиться стикатися.

"Це допоможе нам краще розуміти, які та де є проблеми, а отже відповідно, реагувати. Що стосується ВЛК у цивільних медзакладах, то звертатися можна за телефоном: 0 800 60 20 19", - повідомив Ляшко.

ВЛК в Україні

В Україні військовозобов'язані, які отримали повістку, спочатку повинні пройти військово-лікарську комісію. Від цієї процедури залежить, чи придатна людина для військової служби.

У серпні 2023 року уряд України затвердив наказ, згіднвлко з яким чинний раніше список хвороб, які визначають, що чоловік не придатний у воєнний час для служби в армії, тепер змінився. Багато діагнозів перестали бути серйозним аргументом для "білого квитка".

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