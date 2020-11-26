Жертвою грабіжників стала літня маломобільна єврейська жінка.

В Одесі сталося ще одне пограбування, жертвою якого є колишній в'язень гетто.

Про це УНІАН передавати в Об'єднаній єврейській громаді України.

Жертвою грабіжників стала літня маломобільна єврейська жінка, колишня в'язня гетто. Вік жертви - від 87 до 90 років.

Пограбування сталося в самому центрі Одеси, на перетині вулиць Великої Арнаутської та Пушкінської.

Цей інцидент схожий на пограбування, які відбуваються в Одесі вже протягом майже двох років. За цей термін відомо щонайменше про чотири пограбування літніх євреїв, які пережили гетто і концтабори. Всі вони отримують виплати від Німеччини через організацію Claims Conference.

В Об'єднаній єврейській громаді України зазначили, що в ГУ НП Одеської області поки не дали відповідь про попередні інциденти.

Як передає кореспондент УНІАН, в ОЄОУ вже зайнялися з'ясуванням дати останнього пограбування.

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Автор: УНІАН