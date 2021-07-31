Інформація про зловмисника надійшла після оголошення про винагороду.

В Одесі активісти встановили особу вандала, який пошкодив банер з гербом України, встановлений на вшанування пам'яті про загиблих у травні 2014 року патріотів.

Про це у Facebook повідомив активіст Дем'ян Ганул, який оголосив винагороду 10 тис. грн за інформацію про особу зловмисника.

"Негідника встановили!!! Винагорода в розмірі 10 тис. грн робить диво, і вже направляється до небайдужих громадян. Це дуже красивий, а головне швидкий результат. Знаємо, навіть як розташоване ліжко в квартирі, де мешкає цей покидьок", - написав Ганул.

Він також оприлюднив відео, на якому зображений чоловік, який йде по вулиці. Активіст стверджує, що це "сепар" прямує різати банер.

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Як повідомляв УНІАН, в червні поточного року в центрі Одеси невідомі підпалили червоно-чорний прапор з гербом України, встановлений на вшанування пам'яті про загиблих в травні 2014 року проукраїнських активістів. Згодом його відновили місцеві патріоти.

2 травня 2014 року проукраїнські активісти мали намір провести марш "за єдність України". Вони хотіли пройти від Соборної площі до парку ім. Тараса Шевченка, де тоді проходив футбольний матч. Але їм завадили представники Антимайдану, колона яких перегородила рух учасникам маршу. В результаті почалися масові заворушення за участю проросійських і проукраїнських активістів. Загинуло 48 осіб, постраждали понад 200.

Після цього почалися сутички в центрі міста (на Грецькій площі), де було застрелено кілька людей, зокрема, проукраїнських активістів - Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова. На цьому місці облаштовано своєрідний меморіал з червоно-чорним прапором.

Автор: Лариса Козова