Кримінальний авторитет організував схему збуту великих сум підроблених грошей.

Співробітники Служби безпеки України затримали "кримінального авторитета" із санкційного списку Ради національної безпеки і оборони.

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася збутом великих сум підроблених грошей, повідомили в прес-центрі СБУ.

Фальшиві банкноти не ідентифікувалися як підробка навіть пристроєм для перевірки грошей.

Організував схему громадянин РФ. Він фігурує в санкційних списках РНБО і вважається "кримінальним авторитетом".

Також до злочинного угруповання входили й інші громадяни РФ та України. Зловмисники збували фальшиві банкноти, які надходили в Україну з-за кордону, нижче номінальної вартості.

Співробітники СБУ затримали організатора та одного з учасників угруповання. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення грошової застави.

Як повідомив Telegram-канал "Xydessa", підроблена валюта ввозилася з Туреччини. Один із затриманих виявився колишнім київським поліцейським.

Санкції РНБО проти "кримінальних авторитетів"

14 травня РНБО запровадила санкції проти 111 так званих "кримінальних авторитетів".

Також були введено санкції проти 557 "злодіїв у законі". Із них 542 - громадяни іноземних країн і 15-громадяни України.

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Автор: Світлана Закелова