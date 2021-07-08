Співробітники Служби безпеки України затримали "кримінального авторитета" із санкційного списку Ради національної безпеки і оборони.
Правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася збутом великих сум підроблених грошей, повідомили в прес-центрі СБУ.
Фальшиві банкноти не ідентифікувалися як підробка навіть пристроєм для перевірки грошей.
Організував схему громадянин РФ. Він фігурує в санкційних списках РНБО і вважається "кримінальним авторитетом".
Також до злочинного угруповання входили й інші громадяни РФ та України. Зловмисники збували фальшиві банкноти, які надходили в Україну з-за кордону, нижче номінальної вартості.
Співробітники СБУ затримали організатора та одного з учасників угруповання. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення грошової застави.
Як повідомив Telegram-канал "Xydessa", підроблена валюта ввозилася з Туреччини. Один із затриманих виявився колишнім київським поліцейським.
Санкції РНБО проти "кримінальних авторитетів"
- 14 травня РНБО запровадила санкції проти 111 так званих "кримінальних авторитетів".
- Також були введено санкції проти 557 "злодіїв у законі". Із них 542 - громадяни іноземних країн і 15-громадяни України.
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