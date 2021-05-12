Найчастіше підробляли банкноти старого зразка - номіналом 500 грн і 200 грн.

Кількість підроблених банкнот національної валюти в Україні в 2020 році зросло до 5,5 штук на 1 млн справжніх купюр з 3 штук у 2019 році, але показник залишається стабільно низьким.

Як повідомила прес-служба Національного банку, цей показник у країнах Європейського Союзу в 2020 році втричі вищий і становив приблизно 17 шт. підроблених банкнот євро.

"Як свідчить моніторинг стану вилучення з обігу банкнот національної валюти в Україні, за підсумками минулого року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 5,5 шт. підроблених банкнот (за підсумками 2019 року - близько 3 шт.)", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що відносне збільшення рівня підробки банкнот гривні в 2020 році відбулося через зростання активності зловмисників на тлі збільшення кількості готівки в обігу, що відбулося у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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Відповідно до проведеного моніторингу, в Україні в 2020 році найчастіше підробляли банкноти старого зразка - номіналом 500 грн зразка 2006 року (близько 60% загальної кількості вилучених з обігу підробок) і 200 грн зразка 2007 року (близько 29%).

Фальшиві долари і євро

Серед іноземної валюти найбільше вилучили підробок доларів США (86% від загального числа), а також євро (12%), англійських фунтів і російських рублів).

Найпопулярнішими серед фальшивомонетників купюрами виявилися 100 доларів США, 50 і 500 євро, 5000 і 1000 російських рублів.

У НБУ також нагадали, що підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їх вартості.

Нагадаємо, що кількість підроблених банкнот національної валюти в Україні в 2019 році зросла до 3 штук на 1 млн справжніх купюр із 2,5 штук у 2018 році.

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Автори: Олександр Топчій, Богдан Слуцький