У телефоні чоловіка виявлено багато Telegram-каналів з пропагандою підтримки країни-агресора, а також російських ЗМІ.

В Одесі затримано підозрюваного в пособництві окупантам, який називав себе в мобільних додатках Володимиром Путіним.

Про це журналістам повідомила прес-секретарка Управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко.

За її словами, 12 травня на вулиці Курській був зупинений мопед, водій якого викликав підозру.

"Зупинено чоловіка, який пересувався на мопеді. Під час перевірки його телефона виявлено дуже багато Telegram-каналів з пропагандою підтримки країни-агресора, а також російських ЗМІ", - повідомила Марченко.

Вона підкреслила, що чоловік в усіх мобільних додатках називав себе "Володимиром Путіним".

"Що ж, тепер "Володю" перевіряють у відповідних органах", - сказала прес-секретарка.

Як повідомляв УНІАН, влада Російської Федерації намагалася використовувати криміналітет з метою розхитати ситуацію в Одеській області. Правоохоронці затримали велике злочинне угруповання.

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