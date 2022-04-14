Правоохоронці затримали всіх колаборантів, які є громадянами України.

Влада Російської Федерації намагалася використовувати криміналітет з метою розхитати ситуацію в Одеській області. Правоохоронці затримали велике злочинне угруповання.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Угруповання співпрацювало з російськими військовими, а після захоплення Одеси мали приєднатися до окупаційної влади. Колаборанти підтримували зв'язок з представниками РФ, "доповідали" їм про ситуацію в регіоні, а також тероризували та залякували місцеве населення

При цьому деякі члени угруповання записалися до лав тероборони, щоб збирати інформацію про українських військових в Одеській області. За інформацією СБУ, вони мали полювати на правоохоронців та активістів-патріотів.

В ході масштабної операції правоохоронці затримали лідерів і членів злочинних угруповань, серед яких відомі в кримінальних колах "Еміль Варшавський" і "Пайзулаєв". Один з лідерів, який є іноземцем, депортували з України, а іншому, який перебуває за кордоном, – заборонили в'їзд в країну.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одесі затримано керівника фракції "опозиційна платформа - за життя" у Маріупольській міськраді, яка підозрюється в пособництві ворогові. За оперативною інформацією, затриманий-колишній чоловік екс-прокурора окупованої АРК Наталії Поклонської, яка була однією з основних фігур під час анексії Криму Росією.

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