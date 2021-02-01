В Іванівському районі Одеської області місцева мешканка Юлія Петрушева зробила зі снігу величезного тигра.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в соціальних мережах повідомив батько дівчини Володимир Петрушев.
"Радіємо як наша середня дочка, творить майстерністю, скульптора-художника. Взимку виходить попрактикуватися і Юлія радує всю "Райську долину" (поселення в Одеській області - УНІАН) своїми сніговими скульптурами. З сусідніх сіл приїжджають зробити фото", - написав Петрушев.
За словами очевидців, довжина снігової скульптури перевищує п'ять метрів.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Мексиці змайстрували сніговика з перекотиполе (відео)
- У школі на Сумщині встановили "новорічну" драбину (фото)
- "Він не зареєстрований": у Білорусі оперативник вимагав від жінки змити сніговика з вікна (відео)
- У Росії активістку затримали за організацію "пікету сніговиків" (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram