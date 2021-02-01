Щоб сфотографуватися поруч з гігантською скульптурою в "Райську долину" приїжджають з інших населених пунктів.

В Іванівському районі Одеської області місцева мешканка Юлія Петрушева зробила зі снігу величезного тигра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в соціальних мережах повідомив батько дівчини Володимир Петрушев.

"Радіємо як наша середня дочка, творить майстерністю, скульптора-художника. Взимку виходить попрактикуватися і Юлія радує всю "Райську долину" (поселення в Одеській області - УНІАН) своїми сніговими скульптурами. З сусідніх сіл приїжджають зробити фото", - написав Петрушев.

За словами очевидців, довжина снігової скульптури перевищує п'ять метрів.

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Автор: Лариса Козова