Сержант зберігав кілька тисяч патронів, закопавши уздовж дороги. Йому призначено покарання у вигляді 2 років дисбату.

В Одеській області за продаж боєприпасів засуджено військовослужбовця.

Читайте такожВ Одесі оголошено підозру виховательці дитсадка, в якому дитина зазнала травми головиЯк повідомили УНІАН у Спеціалізованій прокуратурі у військовій і оборонній сфері Південного регіону України, 14 грудня Комінтернівський районний суд Одеської області визнав його винним у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу).

Зловмиснику призначено узгоджене сторонами покарання у вигляді 2 років тримання в дисциплінарному батальйоні.

Крім того, вироком суду чоловік позбавлений військового звання «сержант».

«Встановлено, що військовослужбовець-контрактник отримав незаконним шляхом 4,1 тис. патронів калібру 7,62 × 54 мм і 2 тис. 224 патрони 5,4 × 39 мм, які з метою подальшого збуту перевіз і закопав уздовж дороги в Лиманському районі Одеської області», - розповіли в прес-службі, додавши, що джерело походження боєприпасів невідоме.

Зазначається, що в липні за 10 тис. грн він продав громадянину 880 патронів калібру 7,62х54, які відповідно до проведеної експертизи є бойовими припасами.

Вдруге, у вересні, за 3,5 тис. грн військовослужбовець збув тій самій людині 7 гранат РГД без запалів.

На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова