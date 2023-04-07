Полковник Іван Жук змінив на посаді генерала Миколу Семенишина.

Головне управління Національної поліції в Одеській області очолив Іван Жук, який був начальником одного із районних управлінь Києва.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області.

Зазначається, що сьогодні особовому складу полковника Жука представив начальник Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України, полковник поліції Сергій Кобець.

Відео дня

Зокрема, Жука призначено тимчасово виконуючим обов’язки начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За словами Кобця, новопризначений офіцер раніше працював у підрозділах апарату Головного управління Нацполіції в Миколаївській області, перебував на чолі кількох керівних посад у територіальних підрозділах поліції Миколаївської та Полтавській областей. До сьогодні обіймав посаду начальника Солом’янського районного управління ГУ НП у місті Києві.

Під час виступу перед особовим складом Жук закликав місцевих правоохоронців згрупуватися та зробити максимум для того, щоб люди почувалася у безпеці.

Також повідомляється, що на заході був присутній заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Дмитро Радулов, голова Одеської обласної ради Григорій Діденко, ректор Одеського державного університету внутрішніх справ Дмитро Швець, керівники силових відомств.

За даними прес-служби регіонального главку Нацполіції, Жук службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2003 році дільничним інспектором міліції у Миколаївському міському управлінні Управління МВС України, в 2018-2020 роках обіймав посаду начальника Новоодеського відділу поліції Миколаївської області. У 2020-2021 роках він був начальником Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області, з жовтня 2021 року обіймав посаду начальника Солом'янського управління поліції ГУ НП Києва.

На посаді ГУ Нацполіції в Одеській області Жук змінив генерала поліції третього рангу Миколу Семенишина.

Кадрові зміни в Нацполіції Одещини: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2021 року начальником Головного управління Нацполіції в Одеській області став Микола Семенишин, який до того очолював ГУ НП у Донецькій області.

До нього поліцією Одещини керував генерал Олег Бех, який подав у відставку.

Вас також можуть зацікавити новини: