Президент запевнив мешканців окупованих територій, що Україна поверне свою землю і своїх людей.

У тимчасово окупованому Криму на телеканалах показали звернення президента України Володимира Зеленського. Воно транслювалося на більш ніж 20 каналах окупантів.

Як повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела у спецслужбах, спецоперацію провело Головне управління розвідки. У відео Зеленський розповів, зокрема, про успіхи України в Чорноморському регіоні.

"Хочу окремо сказати всім нашим людям в Криму, в Севастополі, в усіх окупованих районах півдня та сходу нашої держави – поки що окупованих районах: дорогі українці, усі ви відчуваєте, що російська присутність на нашій землі не назавжди. Я знаю це. Україна поверне свою територію, своїх людей. Ми нікого окупантам не залишимо", – наголосив глава держави.

Водночас так званий радник гауляйтера окупованого Криму Олег Крючков заявив, що відбувся злам низки місцевих інтернет-провайдерів.

"Технічні служби працюють. Найближчим часом усі проблеми будуть усунені", – сказав він.

Новини Криму

У тимчасово окупованому Криму справжній "вибух" шпигуноманії. Росіяни шукають представників українського підпілля та складають списки неблагонадійних. Російські силовики оцінюють протестний потенціал півострова у 30 тисяч осіб.

Крім того, днями Крим накрив потужний шторм. Окупанти казали, що в музеї-акваріумі внаслідок негоди загинули сотні тварин. Від природної стихії потсраждав і незаконно збудований Кримський міст. Проте пошкодження на переправі не настільки критичні, щоб її перекривати.

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