Петро Андрющенко зазначив, шр лише перші та одинадцяті класи змушені прийти на класний час, аби вислухати "как надо родину любить".

В окупованому Маріуполі сьогодні загарбники не змогли відкрити школи.

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

За його словами, 1 вересня в Маріуполі провалено.

Відео дня

"Не сюрприз. Школи не відкрито. Ніяких "перших" чи "останніх" дзвоників. Всі діти по домах. Лише перші та одинадцяті класи змушені прийти на класний час, аби вислухати "как надо родину любить". Справжній День знань в Маріуполі. Знань про те, що Росія приносить лише руйнування та смерть. Що колаборанти та окупанти можуть лише гарно брехати. Що російська мова та культура в школах приносить загрозу "допомоги та визволення" від Росії", - написав Андрющенко.

В ефірі інформаційного телемарафону він деталізував, що навчальний процес в окупованому Маріуполі фактично не розпочався, оскільки серед 16 анонсованих шкіл, які мали б відкритися, щонайменше 5 шкіл не готові, оскільки досі не мають навіть дахів, а ті школи, які вони вважають за готові, не мають вікон, в них немає умов для навчання.

Водночас декілька шкіл в окупованому Маріуполі, де все ж таки відбулися лінійки для першокласників охоронялися російськими військовими.

"При вході в школу іде огляд особистих речей, навіть в школярів роздивляються, що вони там у портфелях принесли. Тобто бояться", – розповів радник мера.

Андрющенко додав, що колаборанти та окупанти прийшли в перший клас школи №65 в Центральному район для гарних фото. "Депутат держдуми - куратор по Маріуполю Саблін - приперся з пістолетом. А раптом хтось з першачків виявиться з Правого Сектору або Азову, дістане з рюкзака гвінтівку і вб’є?", - прокоментував він.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні мерія Маріуполя повідомила, що в школах міста жодних лінійок та "першого" дзвоника не було - День знань пройшов без дітей. Навчальні заклади у місті майже пусті.

Вас також можуть зацікавити новини: