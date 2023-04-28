Олександр Ткаченко поскаржився, що в Telegram є анонімні канали і "безліч російських активностей".

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко запропонував запровадити "певне регулювання" соціальної мережі Telegram.

"Telegram створив в собі співтовариство, закрите від суспільства, в той час коли всі медіа, що підпадають під закон "Про медіа", відкриті, відомі їх власники, є певна звітність тощо. Тому Telegram - це питання, що вимагає реально експертного обговорення", - сказав Ткаченко в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна, відповідаючи на запитання, чи має міністерство бачення, як ставитися до Telegram у зв'язку зі зростанням його популярності.

Міністр зазначив, що плюс цієї соцмережі - у швидкому донесенні інформації, в тому числі й для населення, що перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Відео дня

"З іншого боку - анонімні Telegram-канали і безліч російських активностей там. Крім того, у Telegram немає зворотного зв'язку. Якою б вона не була в Facebook або Google, але вона є – ми, принаймні, знаємо, до кого звертатися. До кого звертатися в Telegram - це питання непросте", - додав він.

На питання, чи запроваджуватиметься будь-який державний контроль щодо Telegram або заборона, міністр зазначив, що не говорив про заборону, швидше - про певне регулювання.

"Тому що Telegram-канали збирають кошти, і ми не знаємо, чи платять вони податки - це перше питання. Другий - це знову таки з точки зору прозорості, власності, співпраці з суспільством і розуміння того, яким чином ця взаємодія відбувається", - додав Ткаченко.

Водночас міністр зазначив, що так зване регулювання Telegram поки перебуває на обговоренні на рівні "давайте поговоримо". "Але думаю, що час прийшов включати експертну оцінку того, яким чином має відбуватися взаємодія держави з Telegram", - підкреслив він.

Крім того, на питання, чи була вже у міністерства комунікація з Telegram з будь-яких питань, Ткаченко поскаржився, що відомство запрошувало соцмережу до діалогу, але там на контакт не йдуть. "Їм це не потрібно, тому що вони перебувають повністю поза зоною регулювання. Їм це нецікаво, вони існують у своїй "бульбашці". Користуючись нагодою, запрошуємо їх до діалогу", - додав міністр.

Що стосується чуток про зв'язок Telegram з російськими спецслужбами, глава відомства заявив, що у влади точної інформації немає.

"Переконатися в тому, що там є сліди ФСБ або ще чиїсь, досить непросто. Але той факт, що комунікації з Telegram немає, викликає безліч питань і сумнівів", - підсумував Ткаченко.

Реакція адміністраторів ТГ-каналів

Коментуючи цю заяву, відомий блогер і волонтер Ігор Лаченков, у Telegram-каналі якого понад 1,1 млн підписників, висловив обурення.

"Ткаченко, всі справи Міністерства культури вже вирішили, давайте обговоримо телеграм", - написав він.

У популярному каналі "Джокер" обурилися з приводу заяви Ткаченка.

"Хотів написати пост про Ткаченка, але після того як його Лачен вже за***, який ніколи нікого не х***, то думаю всім все ясно...", - сказано в пості.

Адміністратор каналу "Вертикаль" припустив, що міністр висловив таку думку, оскільки ТГ-канали набагато популярніші за телемарафон "Єдині новини".

Ставлення влади до популярності Telegram-каналів

Як відомо, в Україні вже давно ведуться розмови про необхідність регулювання Telegram, оскільки достовірно невідомо, хто адмініструє цю соцмережу, і є можливість вести анонімні Telegram-канали, в яких надають фейкову або маніпулятивну інформацію.

31 березня 2023 року в Україні набув чинності закон "про медіа". Закон визначає правові засади діяльності суб'єктів у сфері медіа, а також основи державного управління, регулювання та нагляду у цій сфері.

Документ, зокрема, передбачає заборону діяльності в Україні ЗМІ держави-окупанта, механізмів боротьби з ворожими інтернет-сервісами та процедуру формування "чорних списків".

Медіа, структура власності якого непрозора або не відповідає прийнятому закону, загрожує закриття.

Вас також можуть зацикавити новини: