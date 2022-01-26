Пропонується відзначати це свято щорічно у другу суботу вересня.

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити проект постанови про встановлення Дня українського борщу (№6361).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено під час засідання комітету.

Відповідним проектом постанови передбачається збереження уніфікованої української кухні та популяризації української культури у світі, посилення суспільної уваги до збереження і вшанування традиційної української кухні та культури. День українського борщу пропонують відзначати щорічно у другу суботу вересня.

Кабінету міністрів рекомендується розробити із залученням громадськості та затвердити комплексний план заходів з відзначення на державному рівні Дня українського борщу, передбачивши, зокрема:

проведення заходів, фестивалів та змагань із приготування традиційного українського борщу у всіх регіонах України;

проведення у навчальних закладах, закладах культури та харчування тематичних заходів, лекцій, дискусій про феномен українського борщу, його культурологічну складову, тяглість приготування цієї страви різними поколіннями українців та його вплив на суспільне життя.

Читайте такожКоли кидати картоплю в борщ і як зробити борщ насичено червонимЯк повідомляв УНІАН, 30 листопада у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про встановлення Дня українського борщу (№6361).

Його авторами є низка народних депутатів від "Слуги народу", "Голосу", "Європейської солідарності", груп "Партія "За майбутнє" та "Довіра", а також від позафракційних.

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