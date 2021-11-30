Його пропонується відзначати у другу суботу вересня.

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про встановлення Дня українського борщу.

Текст проекту постанови (№6361) на сайті парламенту наразі ще не оприлюднено.

Його авторами є ряд народних депутатів від "Слуги народу", "Голосу", "Європейської солідарності", груп "Партія "За майбутнє" та "Довіра", а також від позафракційних.

Раніше один з авторів законопроекту, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин на свої сторінці у Facebook зазначив: "Панівна більшість українського народу любить червоний борщ та куштує його як на свята, так і просто коли є змога. Але ж любов - то і відповідальність, правда? Тому в нашій відповідальності доносити всьому світу, що борщ - то наше, українське. А також в наших правах офіційно затвердити борщ як візитівку багатезної української кухні".

Читайте такожУ Києві дівчині замість нового iPhone продали гайки в коробці (фото)Так, зауважив Юрчишин, він спільно з колегами зареєстрував відповідний проект постанови щодо встановлення кожної другої суботи вересня Днем українського борщу.

"День українського борщу має стати фантастичним святом, коли українці би влаштовували фестивалі нашої кухні, готували страву вдома та навіть влаштовували змагання на найсмачніший борщ. Це - підтримка українського духу та популяризація чогось винятково українського. Зрештою, один з тих туристичних магнітів, які нам так необхідні", - підсумував депутат.

Боротьба за борщ

На початку жовтня 2020 року Міністерство культури країни вирішило, що борщ слід внести до списку нематеріальних елементів української культурної спадщини.

Київ домагається, щоб міжнародна спільнота визнала Україну місцем історичного походження борщу, включивши його в список культурної спадщини ЮНЕСКО.

Як писали раніше в Atlantic Council, ця кампанія - черговий крок в українських зусиллях дистанціюватися від Росії, чиї твердження про історію, культуру, мову і навіть кулінарію часто затьмарюють українців на світовій арені.

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Автор: Таня Поляковська