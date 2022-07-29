Представник МОЗ закликав українців вакцинуватись, не очікуючи осіннього спалаху захворювань.

В Міністерстві охорони здоров’я допускають повернення ковідних обмежень, які діяли до війни, у разі зростання в Україні захворювань на коронавірус.

Про це повідомив завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Олександр Заїка в ефірі телемарафону.

"Деякі постанови Кабінету міністрів щодо ковідних обмежень призупинені. Але ми говоримо про те, що ми можемо повернутись на деякі обмеження дивлячись на епідеміологічну ситуацію в країні", - сказав він.

Він зазначив, що не виключає повернення обов’язкового маскового режиму в громадських місцях і закладах харчування, які діяли в Україні до війни.

"Коли ми повернемось до обмежень, то ми про це повідомимо, але зараз потрібно наголосити на необхідності вакцинації", - додав він.

За словами Заїки, послугу з вакцинації безкоштовно можна отримати у будь якому куточку України і для цього не потрібно прив’язуватись до місця реєстрації.

При цьому, якщо людина втратила відомості про вже зроблену вакцинацію, то МОЗ рекомендує розпочати процес імунізації, тобто щеплення, спочатку.

"Інтервал між першою і другою бустерною дозою, який становить не менше чотирьох місяців. Для ревакцинації ми рекомендуємо використовувати вакцину мРНК-вакцину, тобто Pfizer або Comirnaty. Вона є доступною в Україні і ми вже отримали додаткову кількість в рамках програми Covax", - сказав представник МОЗ.

Як писав УНІАН, заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розказав, що в Україні ситуація з розповсюдженням COVID-19 стабільна, проте через низькі показники тестування виявляють дуже мало хворих.

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