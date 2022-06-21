Наразі додаток працює в тестовому режимі.

Сайт із пошуку роботи Jooble, що працює в 69 країнах світу, запустив мобільний додаток Jooble Job Search для пошуку роботи у різних країнах.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що додаток працюватиме одразу в усіх 69 країнах та дозволятиме користувачу знаходити роботу серед усіх вакансій з понад 140 тисяч ресурсів. Водночас користувач може здійснювати пошук одночасно за декількома спеціальностями, регіонами, а також шукати пропозиції роботи для віддаленого працевлаштування.

Наразі додаток працює в тестовому режимі. В ньому можна налаштувати сповіщення і щодня отримувати оновлення з новими кар’єрними можливостями. Jooble Job Search дозволить не лише переглядати вакансії, а відгукуватися на них прямо із застосунку. Якщо користувач бажає відгукнутись на оголошення через інший пристрій, то допоможе функція пересилання вакансії у месенджери.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного центру зайнятості, нині 262 тисячі українців отримують допомогу з безробіття. З початку війни через центри зайнятості працевлаштувались майже 70 тисяч громадян.