За перший тиждень роботи гарячої лінії фахівці опрацювали 258 звернень.

В Україні запрацювала гаряча лінія з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних, куди можна також подати скаргу на роботу ТЦК.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ. Зазначається, що гаряча лінія надає швидку і доступну інформацію про військову службу. Звʼязатися можна за телефоном – 0800301937.

"Громадяни мають можливість проконсультуватися щодо своїх прав та обов’язків під час мобілізації, а також звернутися у випадку проблем та наявності скарг на роботу ТЦК та СП", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, працює Call-центр Командування Сухопутних військ, куди можна подзвонити за номером 0800500410. Цей центр забезпечує прямий зв’язок між військовими і військовими частинами та командуванням, пояснили в ЗСУ.

"Це інформаційна служба, яка допоможе розв’язати питання щодо військової служби, підготовки, забезпечення та підтримки", – заявили в Сухопутних військах.

Зазначається, що з 28 жовтня по 3 листопада фахівці гарячої лінії з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних та вищезгаданого Call-центру опрацювали 258 звернень громадян. Більшість цих звернень вирішили в телефонному режимі.

Відомо, що 130 звернень не стосувалися роботи ТЦК та СП. Ще 2 звернення були перенаправлені до Національної поліції України, 7 потребували додаткового опрацювання.

Мобілізація в Україні: ви могли це пропустити

Народний депутат Руслан Горбенко заявив, що якщо війна триватиме ще 2-3 роки, треба мобілізувати 150 тисяч осіб на рік. За його словами, у літній період темпи мобілізації сягали приблизно 20 тисяч осіб на місяць, але у вересні сталася "велика просадка".

Народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко заявив, що Україні потрібно мобілізувати 500 тисяч людей.

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